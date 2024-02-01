Украина получила финансовую помощь от Японии

https://racurs.ua/n191936-390-mln-dol-poluchila-ukraina-ot-yaponii-v-ramkah-proektov-vsemirnogo-banka-minfin.html

Ракурс

До Держбюджету України в межах проектів Світового банку, націлених на соціальний захист та відновлення сільського господарства, надійшли близько 390 млн дол. США від Японії.

.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що фінансова допомога Японії у січні складається з:

грантової частини коштів на суму 89,8 млн дол. в межах проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE), котрий має на меті підтримку доступу сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування та гранти;

частини коштів позики обсягом 300 млн дол. в межах проекту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE), котрий спрямований на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни, а також посилення адаптивності системи соціальної підтримки для ефективного реагування на виклики сьогодення та у майбутньому.