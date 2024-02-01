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Украина получила финансовую помощь от Японии

390 млн дол. получила Украина от Японии в рамках проектов Всемирного банка — Минфин

1 фев 2024, 10:38
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До Держбюджету України в межах проектів Світового банку, націлених на соціальний захист та відновлення сільського господарства, надійшли близько 390 млн дол. США від Японії.


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Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що фінансова допомога Японії у січні складається з:

  • грантової частини коштів на суму 89,8 млн дол. в межах проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE), котрий має на меті підтримку доступу сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування та гранти;
  • частини коштів позики обсягом 300 млн дол. в межах проекту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE), котрий спрямований на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни, а також посилення адаптивності системи соціальної підтримки для ефективного реагування на виклики сьогодення та у майбутньому.

Залучені кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги, — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко. — Надходження такого фінансування є вагомим внеском у забезпечення наших громадян необхідними послугами, що є критично важливими в умовах війни.

Источник: Ракурс


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