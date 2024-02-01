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Україна отримала фінансову допомогу від Японії
390 млн дол. отримала Україна від Японії в межах проектів Світового банку — Мінфінhttps://racurs.ua/ua/n191936-390-mln-dol-otrymala-ukrayina-vid-yaponiyi-v-mejah-proektiv-svitovogo-banku-minfin.htmlРакурс
До Держбюджету України в межах проектів Світового банку, націлених на соціальний захист та відновлення сільського господарства, надійшли близько 390 млн дол. США від Японії.
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Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.
Зазначається, що фінансова допомога Японії у січні складається з:
- грантової частини коштів на суму 89,8 млн дол. в межах проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE), котрий має на меті підтримку доступу сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування та гранти;
- частини коштів позики обсягом 300 млн дол. в межах проекту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE), котрий спрямований на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни, а також посилення адаптивності системи соціальної підтримки для ефективного реагування на виклики сьогодення та у майбутньому.
Залучені кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги, — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко. — Надходження такого фінансування є вагомим внеском у забезпечення наших громадян необхідними послугами, що є критично важливими в умовах війни.