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Уничтожение российской артиллерии, скриншот видео
Гаубица FH-70 ВСУ уничтожила российскую «Акацию» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191941-gaubica-fh-70-vsu-unichtojila-rossiyskuu-akaciu-video.htmlРакурс
Відео знищення російської самохідної гаубиці 2С3 «Акація» західною гаубицею FH-70, котра є на озброєнні ЗСУ, опублікувало сьогодні, 1 лютого, у своєму Telegram-каналі Оперативне командування «Захід».
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Акації зазвичай квітнуть наприкінці травня, але ми палимо їх на нашому півдні щодня, — зазначається в описі відео. — Ну і ще раз можна переконатись в тотальній перевазі західної зброї над російською та радянською. Поле бою доводить це щодня.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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