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Ракурс
Знищення російської артилерії, скріншот відео

Гаубиця FH-70 ЗСУ знищила російську «Акацію» (ВІДЕО)

1 лют 2024, 12:59
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Відео знищення російської самохідної гаубиці 2С3 «Акація» західною гаубицею FH-70, котра є на озброєнні ЗСУ, опублікувало сьогодні, 1 лютого, у своєму Telegram-каналі Оперативне командування «Захід».


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Акації зазвичай квітнуть наприкінці травня, але ми палимо їх на нашому півдні щодня, — зазначається в описі відео. — Ну і ще раз можна переконатись в тотальній перевазі західної зброї над російською та радянською. Поле бою доводить це щодня.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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