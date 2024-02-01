Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російської артилерії, скріншот відео
Гаубиця FH-70 ЗСУ знищила російську «Акацію» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191941-gaubycya-fh-70-zsu-znyschyla-rosiysku-akaciu-video.htmlРакурс
Відео знищення російської самохідної гаубиці 2С3 «Акація» західною гаубицею FH-70, котра є на озброєнні ЗСУ, опублікувало сьогодні, 1 лютого, у своєму Telegram-каналі Оперативне командування «Захід».
.
Акації зазвичай квітнуть наприкінці травня, але ми палимо їх на нашому півдні щодня, — зазначається в описі відео. — Ну і ще раз можна переконатись в тотальній перевазі західної зброї над російською та радянською. Поле бою доводить це щодня.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.