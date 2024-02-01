Знищення російської артилерії, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n191941-gaubycya-fh-70-zsu-znyschyla-rosiysku-akaciu-video.html

Ракурс

Відео знищення російської самохідної гаубиці 2С3 «Акація» західною гаубицею FH-70, котра є на озброєнні ЗСУ, опублікувало сьогодні, 1 лютого, у своєму Telegram-каналі Оперативне командування «Захід».

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Акації зазвичай квітнуть наприкінці травня, але ми палимо їх на нашому півдні щодня, — зазначається в описі відео. — Ну і ще раз можна переконатись в тотальній перевазі західної зброї над російською та радянською. Поле бою доводить це щодня.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.