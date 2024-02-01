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В ГУР прокомментировали историю с письмом о выезде для Арестовича
В ГУР прокомментировали историю с письмом о выезде для Арестовичаhttps://racurs.ua/n191949-v-gur-prokommentirovali-istoriu-s-pismom-o-vyezde-dlya-arestovicha.htmlРакурс
Головне управління розвідки (ГУР) спростовує інформацію про те, що екс-радник голови Офісу президента Олексій Арестович виїхав з України із їхнім листом.
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Раніше видання NGL. media заявило, що ексрадник ОП виїхав у вересні завдяки листу ГУР і нині перебуває у Нью-Йорку.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України не надавало зазначеній особі ні листів, ні будь-яких інших документів для виїзду за кордон, — заявили в ГУР.
Раніше NGL. media написало, що Арестович виїхав за кордон на підставі листа від ГУР МО.
Він перетнув кордон із Польщею восени 2023 року і вже майже п’ять місяців не повертається в Україну, живе у Нью-Йорку.
NGL. media послалося на джерела у Державній прикордонній службі.
Раніше Арестович неодноразово виїжджав за кордон, однак повертався в Україну. Наприклад, на початку травня 2023 року він також виїхав через Краківець завдяки листу ГУР і повернувся лише наприкінці червня, провівши за межами України майже півтора місяця.
Крім двох згаданих випадків, із моменту 24 лютого 2022 року Арестович виїжджав за кордон ще 7 разів на інших підставах — наприклад, на підставі рішень голови прикордонників, як радник Офісу президента тощо. Усі ці поїздки тривали не довше 9 днів.
Державна прикордонна служба України відмовилася надати NGL. media офіційну інформацію про підстави для виїзду Арестовича, мотивуючи це тим, що «інформація про перетинання державного кордону особою стосується її приватного життя».
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