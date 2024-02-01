"Ивановец" на дне - как уничтожали российский ракетный катер

https://racurs.ua/n191950-ivanovec-na-dne-kak-unichtojali-rossiyskiy-raketnyy-kater.html

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Вперше в історії світових війн у результаті групового удару морських дронів, які наводились через космічний сателіт, знищено бойовий корабель, який був на ходу та знаходився у повній бойовій готовності.

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Військово-морські сили ЗСУ назвали знищення ракетного катера «Івановець» суттєвою втратою для росії. У Чорноморського флоту було всього три таких катери проєкту 12411 з протикорабельними ракетами «Москіт», які здатні бити на 130 км. Чисельність екіпажу такого катера — 40 моряків. Оскільки ГУР каже про безрезультатну рятувальну операцію, втрати серед екіпажу можуть бути дуже значними.

Журналіст Юрій Бутусов розповів про вдалу атаку 1 лютого морських дронів підрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України, які знищили російський ракетний катер проекту 12411 на захищеній військово-морській базі на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

Бутусов пише, що ракетний катер проекту 12411 водотоннажністю до 500 т з екіпажем 40 осіб. Він озброєний надзвуковими протикорабельними ракетами «Москіт» П-270.

Бутусов пише, що, судячи з відео, група у складі щонайменше п’яти морських дронів ГУР МОУ проникла непоміченою по каналу з моря до озера Донузлав і дрони послідовно один за одним атакували ракетний катер. Охорона Донузлаву атаку дронів не помітила, і вони проникли по каналу без перешкод.

Екіпаж ракетного катера «Івановець», судячи з відео, помітив наближення дронів візуально, і катер одразу дав хід, і почав втікати.

Ракетний катер може розвинути швидкість понад 30 вузлів, і просто втікти від дронів. Але набрати хід «Івановець» не встиг, — пише Бутусов.

Носова 76 мм зенітно-артилерийська установка АК-176, як добре видно, перебувала в походному положенні, тобто не вмикалась та вогонь не відкрила. Також не помітно, щоб росіяни встигли привести до бою дві 30 мм зенітно-артилерийські установки АК-630, які здатні вести щільний вогонь по рухомих цілях на ближніх відстанях. Але очевидно по дронах було відкрито кулеметно-автоматний вогонь з близької відстані черговою вахтою. Однак через малі габарити, швидкість та маневрування дронів росіянам їх вразити не вдалось.

Викликає захоплення грамотно обрана тактика атаки командирами Group 13 — перший дрон вдарив у корму катеру для того щоб вивести з ладу гвинти. Катер не зміг розвинути повну швидкість, але не зупинився. Тоді другий дрон також вразив гвинти, але вже з лівого борту. Цими двома ударами катер був надійно позбавлений ходу та маневру.

Після цього судно грамотно добили: третій дрон вдарив всередину корпусу під ракетними установками «Москіт» та спричинив велику вирву у лівому борту. Відео з цього дрону не показане.

Але результати влучання видно з камери четвертого дрона, який оператор спрямував прямо у вирву від третього дрона у те саме місце.

Вибух від четвертого дрона став для «Івановця» фатальним. Внаслідок удару здетонували чотири ракети «Москіт», повна маса яких складає 4 т кожної. Ракетний катер «Івановець» буквально розлетівся на шматки, шансів для порятунку в екіпажу майже не було.

Бутусов пише, що ціллю атаки було не ураження, а саме повне знищення корабля, тому було відряджена ціла група дронів для надійного виконання завдання, що дозволило завдати ворогу максимальні втрати.

До речі, 21 липня 2023 року під час навчальних стрільб саме «івановець» потопив протикорабельною крилатою ракетою захоплений у 2014 році український корвет «Тернопіль».