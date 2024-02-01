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Уничтожение катера «Ивановец», скриншот видео

Видео спецоперации по уничтожению российского ракетного катера опубликовало ГУР

1 фев 2024, 13:20
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Головне управління розвідки Міноборони України сьогодні, 1 лютого, опублікувало відео спецоперації зі знищення ракетного катера «Івановєц».


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У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу «Group 13» Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер «івановєц» чорноморського флоту рф, — зазначається в описі відео.

Судно перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом, дав крен на корму і затонув.

Вартість «Івановця» оцінюється у 60−70 млн дол. США. Зазначається, що, за попередньою інформацією, пошуково-рятувальна операція окупантів на Донузлаві успіху не мала.

Операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24, — зазначають у ГУР.

Источник: Ракурс


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