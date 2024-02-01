В Бундестаге призывают переименовать центральный бульвар Берлина, один из вариантов – в честь Зеленского

https://racurs.ua/n191953-v-bundestage-prizyvaut-pereimenovat-centralnyy-bulvar-berlina-odin-iz-variantov-v-chest.html

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Депутати Бундестагу закликають перейменувати бульвар Унтер-ден-Лінден, на якому розташоване посольство російської федерації. Можливо, навіть на честь Володимира Зеленського.

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Кілька політиків з різних партій висловилися за те, щоб вулиці перед посольствами авторитарних держав були названі на честь політв’язнів. Парламентарі зазначають: кількість політв’язнів у світі зросла, авторитарні режими намагаються придушити опонентів — натомість перейменування зробить їх більш помітними, повідомляє Amal Berlin.

Ідея ж перейменувати бульвар перед посольством росії на честь українського президента належить представнику ХДС Родеріху Кізеветтеру. Як аргумент наводять приклад сусідньої Чехії, де частину вулиці, на якій розташоване посольство росії в Празі, перейменували на вулицю Українських героїв.

Натомість 31 січня районна рада берлінського району Фрідріхсхайн-Кройцберг відхилила пропозицію назвати одну з площ на честь Києва. Проти висловився 21 політик, ще 14 були за.

Депутати сперечалися майже 20 хвилин. Представники християнських демократів, які й ініціювали появу Київплатц у Берліні, підкреслювали важливість символічної підтримки України, яка нині захищає загальноєвропейські цінності.

Ліві та Зелені заперечували, наголошуючи на важливості прямої, а не символічної допомоги. Серед аргументів звучав і такий: Київ вартий красивішої й більшої площі, ніж запропонована, — і можливо, в іншому районі столиці.

Зрештою після дебатів та додаткового обговорення Зеленими, які складають більшість у раді, політики погодилися із рішенням культурного комітету відхилити пропозицію про найменування.

На слухання прийшли близько 40 активістів з різних українських організацій. Вони принесли десятиметровий прапор України, який був на Майдані 2014 року.