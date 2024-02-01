США одобрили серию ударов по целям на территории Ирака и Сирии

https://racurs.ua/n191954-ssha-odobrili-seriu-udarov-po-celyam-na-territorii-iraka-i-sirii.html

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США схвалили плани ураженню по зв’язаних з Іраном об'єктах в Сирії та Іраку.

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Як з’ясували журналісти CBS News, конкретний час ударів США по іранських об'єктах і військових залежатиме від погоди, щоб запобігти ненавмисному ураженню цивільних осіб, які можуть опинитися в цьому районі в останній момент.

Ці удари, за словами американських чиновників, завдаватимуться протягом декількох днів і швидше залежатимуть від погодних умов.

Удари стануть відповіддю на загибель американських військовослужбовців на військовій базі в Йорданії неподалік від сирійського кордону.

США поклали провину за гибель своїх солдатів на Іран, а президент США Джо Байден пообіцяв, що Америка відреагує на це тоді та в такому обсязі, як вона визнає відповідним.