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Ракурс
США схвалили серію ударів по цілях на території Іраку та Сирії

США схвалили серію ударів по цілях на території Іраку та Сирії

1 лют 2024, 18:35
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США схвалили плани ураженню по зв’язаних з Іраном об'єктах в Сирії та Іраку.


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Як з’ясували журналісти CBS News, конкретний час ударів США по іранських об'єктах і військових залежатиме від погоди, щоб запобігти ненавмисному ураженню цивільних осіб, які можуть опинитися в цьому районі в останній момент.

Ці удари, за словами американських чиновників, завдаватимуться протягом декількох днів і швидше залежатимуть від погодних умов.

Удари стануть відповіддю на загибель американських військовослужбовців на військовій базі в Йорданії неподалік від сирійського кордону.

США поклали провину за гибель своїх солдатів на Іран, а президент США Джо Байден пообіцяв, що Америка відреагує на це тоді та в такому обсязі, як вона визнає відповідним.

Джерело: Ракурс


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