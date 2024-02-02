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Рашисты в очередной раз совершили ночную атаку «шахедами», фото: «Укринформ»
24 «шахеда» атаковали Украину в ночь на 2 февраля (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n191965-24-shaheda-atakovali-ukrainu-v-noch-na-2-fevralya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 лютого, здійснили чергову повітряну атаку дронами-камікадзе по Україні.
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Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Цього разу ворог атакував Україну 24 ударними БПЛА типу «Shahed-136/131» з таких напрямків:
- Приморсько-Ахтарськ — рф;
- Чауда — тимчасово окупований Крим.
Зокрема удар було спрямовано по об'єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині, — зазначають у Повітряних силах.
Загалом силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України було знищено 11 ворожих безпілотників у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.
Крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені, — зазначають у Повітряних силах.
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