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Рашисты в очередной раз совершили ночную атаку «шахедами», фото: «Укринформ»

24 «шахеда» атаковали Украину в ночь на 2 февраля (ИНФОГРАФИКА)

2 фев 2024, 08:25
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 лютого, здійснили чергову повітряну атаку дронами-камікадзе по Україні.


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Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Цього разу ворог атакував Україну 24 ударними БПЛА типу «Shahed-136/131» з таких напрямків:

  • Приморсько-Ахтарськ — рф;
  • Чауда — тимчасово окупований Крим.

Зокрема удар було спрямовано по об'єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині, — зазначають у Повітряних силах.

Загалом силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України було знищено 11 ворожих безпілотників у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.

Крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені, — зазначають у Повітряних силах.

Источник: Ракурс


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