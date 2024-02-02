Рашисти вкотре здійснили нічну атаку «шахедами», фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n191965-24-shahedy-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-2-lutogo-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 лютого, здійснили чергову повітряну атаку дронами-камікадзе по Україні.

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Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Цього разу ворог атакував Україну 24 ударними БПЛА типу «Shahed-136/131» з таких напрямків:

Приморсько-Ахтарськ — рф;

Чауда — тимчасово окупований Крим.

Зокрема удар було спрямовано по об'єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині, — зазначають у Повітряних силах.

Загалом силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України було знищено 11 ворожих безпілотників у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.