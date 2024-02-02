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Ракурс
На Криворожье после российской воздушной атаки под землей были заблокированы более сотни шахтеров, фото: Depo.ua

В Кривом Роге подняли на поверхность всех 113 шахтеров — Вилкул

2 фев 2024, 09:58
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У Кривому Розі підняли на поверхню всіх 113 шахтарів із шахт, котрі були знеструмлені внаслідок нічної атаки російських дронів.


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Про це сьогодні, 2 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Всі 113 шахтарів на поверхні. Дякую гірничорятувальникам, ДСНС, керівництву та трудовим колективам КЖРК та Арселору, — зазначив він.

У Міненергетики України повідомили, що внаслідок атаки безпілотників на Кривий Ріг:

  • зафіксовано загоряння та пошкодження обладнання на підстанціях НЕК «Укренерго». Внаслідок чого були знеструмлені повітряні лінії, сталися масштабні відключення електроенергії у місті;
  • також через атаку БПЛА сталося загоряння енергетичного обладнання на одному з місцевих підприємств.

Станом на ранок частину ліній включено в роботу, залишаються знеструмленими понад 35 тисяч споживачів. Заживлено об'єкти критичної інфраструктури. Триває огляд наслідків атаки, — зазначають у відомстві.

Источник: Ракурс


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