На Криворожье после российской воздушной атаки под землей были заблокированы более сотни шахтеров, фото: Depo.ua

https://racurs.ua/n191968-v-krivom-roge-podnyali-na-poverhnost-vseh-113-shahterov-vilkul.html

Ракурс

У Кривому Розі підняли на поверхню всіх 113 шахтарів із шахт, котрі були знеструмлені внаслідок нічної атаки російських дронів.

.

Про це сьогодні, 2 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Всі 113 шахтарів на поверхні. Дякую гірничорятувальникам, ДСНС, керівництву та трудовим колективам КЖРК та Арселору, — зазначив він.

У Міненергетики України повідомили, що внаслідок атаки безпілотників на Кривий Ріг:

зафіксовано загоряння та пошкодження обладнання на підстанціях НЕК «Укренерго». Внаслідок чого були знеструмлені повітряні лінії, сталися масштабні відключення електроенергії у місті;

також через атаку БПЛА сталося загоряння енергетичного обладнання на одному з місцевих підприємств.