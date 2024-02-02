На Криворіжжі після російської повітряної атаки під землею були заблоковані понад сотня шахтарів, фото: Depo.ua

https://racurs.ua/ua/n191968-u-kryvomu-rozi-pidnyaly-na-poverhnu-vsih-113-shahtariv-vilkul.html

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У Кривому Розі підняли на поверхню всіх 113 шахтарів із шахт, котрі були знеструмлені внаслідок нічної атаки російських дронів.

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Про це сьогодні, 2 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Всі 113 шахтарів на поверхні. Дякую гірничорятувальникам, ДСНС, керівництву та трудовим колективам КЖРК та Арселору, — зазначив він.

У Міненергетики України повідомили, що внаслідок атаки безпілотників на Кривий Ріг:

зафіксовано загоряння та пошкодження обладнання на підстанціях НЕК «Укренерго». Внаслідок чого були знеструмлені повітряні лінії, сталися масштабні відключення електроенергії у місті;

також через атаку БПЛА сталося загоряння енергетичного обладнання на одному з місцевих підприємств.