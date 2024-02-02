113 шахтарів були заблоковані під землею після атаки «шахедів» по Кривому Рогу

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Росіяни в ніч на 2 лютого атакували Україну «шахедами», фото: Wikimapia
113 шахтарів були заблоковані під землею після атаки «шахедів» по Кривому Рогуhttps://racurs.ua/ua/n191966-113-shahtariv-buly-zablokovani-pid-zemleu-pislya-ataky-shahediv-po-kryvomu-rogu.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на 2 лютого масовано атакували Україну безпілотниками-камікадзе типу «Шахед».
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Зокрема, ціллю ворожої атаки став Кривий Ріг. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
В результаті:
- три безпілотники були збиті силами Повітряного командування «Схід» на криворізькому напрямку;
- стався удар по критичній інфраструктурі Кривого Рогу — без електрики залишилося близько 100 тис. абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, зокрема частина лікарень, садків та шкіл, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус. Частково подачу електроенергії вже відновлено;
- на двох шахтах було заблоковано 113 шахтарів. Було організовано рятувальну операцію, в одній із шахт залишилися ще 19 шахтарів.
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