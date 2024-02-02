Российский генерал был ликвидирован в результате авиаудара по авиабазе в Крыму — СМИhttps://racurs.ua/n191970-rossiyskiy-general-byl-likvidirovan-v-rezultate-aviaudara-po-aviabaze-v-krymu-smi.htmlРакурс
У Криму в результаті нещодавнього авіаудару по авіабазі «Бельбек» був ліквідований командир російської авіаційної ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко.
Про це повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер» з посиланням на російські пабліки.
Повідомляється, що дві ракети вразили командний пункт 38-го винищувального авіаційного полку, ще одна ракета атакувала пункт зв’язку аеродром. В результаті було ліквідовано 10 російських військовослужбовців, серед яких і Татаренко.
Стверджується, що ЗСУ тоді запустили крилаті ракети несподіваними для росіян маршрутами: більшість із них пройшли над водною поверхнею Чорного моря.
Раніше «Крымский ветер» також публікував отримані від власного джерела фото палаючої російської техніки після авіаудару по аеродрому «Бельбек».