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Ракурс
Російського генерала Татаренка ліквідували у Криму, фото: «Крымский ветер»

Російського генерала ліквідували в результаті авіаудару по авіабазі в Криму — ЗМІ

2 лют 2024, 10:58
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У Криму в результаті нещодавнього авіаудару по авіабазі «Бельбек» був ліквідований командир російської авіаційної ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко.


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Про це повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер» з посиланням на російські пабліки.

Російського генерала Татаренка ліквідували у Криму, фото: «Крымский ветер»

Повідомляється, що дві ракети вразили командний пункт 38-го винищувального авіаційного полку, ще одна ракета атакувала пункт зв’язку аеродром. В результаті було ліквідовано 10 російських військовослужбовців, серед яких і Татаренко.

Стверджується, що ЗСУ тоді запустили крилаті ракети несподіваними для росіян маршрутами: більшість із них пройшли над водною поверхнею Чорного моря.

Раніше «Крымский ветер» також публікував отримані від власного джерела фото палаючої російської техніки після авіаудару по аеродрому «Бельбек».

Наслідки авіаудару по авіабазі «Бельбек», фото: «Крымский ветер»

Джерело: Ракурс


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