Російського генерала Татаренка ліквідували у Криму, фото: «Крымский ветер»

https://racurs.ua/ua/n191970-rosiyskogo-generala-likviduvaly-v-rezultati-aviaudaru-po-aviabazi-v-krymu-zmi.html

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У Криму в результаті нещодавнього авіаудару по авіабазі «Бельбек» був ліквідований командир російської авіаційної ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко.

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Про це повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер» з посиланням на російські пабліки.

Повідомляється, що дві ракети вразили командний пункт 38-го винищувального авіаційного полку, ще одна ракета атакувала пункт зв’язку аеродром. В результаті було ліквідовано 10 російських військовослужбовців, серед яких і Татаренко.

Стверджується, що ЗСУ тоді запустили крилаті ракети несподіваними для росіян маршрутами: більшість із них пройшли над водною поверхнею Чорного моря.

Раніше «Крымский ветер» також публікував отримані від власного джерела фото палаючої російської техніки після авіаудару по аеродрому «Бельбек».