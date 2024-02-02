СБУ задержала российского коллаборанта из Снегиревщины, фото: СБУ

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СБУ викрила ворожого поплічника, який співпрацював з російськими військами під час окупації частини Миколаївщини й «здавав» окупантам українців.

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Про це сьогодні, 2 лютого, інформує прес-центр СБУ,

Фігурантом виявився мешканець Снігурівщини. Після її захоплення він допомагав загарбникам перевіряти місцевих жителів, які намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що зловмисник добровільно зголосився «чергувати» на російських блокпостах, котрі були розташовані на виїздах з населеного пункту:

там він зі зброєю в руках зупиняв автомобілі українців та відбирав у них мобільні телефони, паспорти та інші документи для «перевірки»;

потім виводив людей з авто і пропонував їм залишитись на окупованій частині регіону та співпрацювати з рашистами;

також загарбники «конфісковували» транспортні засоби, гроші та інші особисті речі потерпілих.

Однак під час звільнення Снігурівки російські окупанти покинули свого поплічника у місті і не взяли його з собою, коли тікали на лівобережжя Херсонщини, — зазначають у СБУ,

Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя на території регіону. Для цього намагався бути «непомітним» та періодично змінював адреси проживання. Однак співробітники СБУ зрештою його розшукали і затримали у ході стабілізаційних заходів на деокупованій території області.

На підставі зібраних доказів, йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору). Фігуранту загрожує до 12 років ув’язнення.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.