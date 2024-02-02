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СБУ затримала російського колаборанта зі Снігурівщини, фото: СБУ
Затримано колаборанта, який під час битви за Миколаївщину «здавав» українців (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191971-zatrymano-kolaboranta-yakyy-pid-chas-bytvy-za-mykolayivschynu-zdavav-ukrayinciv-foto.htmlРакурс
СБУ викрила ворожого поплічника, який співпрацював з російськими військами під час окупації частини Миколаївщини й «здавав» окупантам українців.
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Про це сьогодні, 2 лютого, інформує прес-центр СБУ,
Фігурантом виявився мешканець Снігурівщини. Після її захоплення він допомагав загарбникам перевіряти місцевих жителів, які намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що зловмисник добровільно зголосився «чергувати» на російських блокпостах, котрі були розташовані на виїздах з населеного пункту:
- там він зі зброєю в руках зупиняв автомобілі українців та відбирав у них мобільні телефони, паспорти та інші документи для «перевірки»;
- потім виводив людей з авто і пропонував їм залишитись на окупованій частині регіону та співпрацювати з рашистами;
- також загарбники «конфісковували» транспортні засоби, гроші та інші особисті речі потерпілих.
Однак під час звільнення Снігурівки російські окупанти покинули свого поплічника у місті і не взяли його з собою, коли тікали на лівобережжя Херсонщини, — зазначають у СБУ,
Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя на території регіону. Для цього намагався бути «непомітним» та періодично змінював адреси проживання. Однак співробітники СБУ зрештою його розшукали і затримали у ході стабілізаційних заходів на деокупованій території області.
На підставі зібраних доказів, йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору). Фігуранту загрожує до 12 років ув’язнення.
Наразі зловмисник перебуває під вартою.