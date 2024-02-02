Эммануэль Макрон отреагировал на убийство россиянами французов. Фото:

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Ракурс

Російські загарбники вбили двох французьких волонтерів у Бериславі Херсонської області.

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Іноземці загинули внаслідок російського удару напередодні, 1 лютого. На вбивство армією країни-агресора своїх громадян відреагував президент Франції Еммануель Макрон. Цю російську агресію він назвав «боягузливим актом». Про це французький лідер написав у соціальній мережі X.

Боягузливий і обурливий акт. Мої думки з їхніми родичами та пораненими товаришами, — йдеться у повідомленні.

Також Макрон висловив солідарність волонтерам, які віддано допомагають людям, попри небезпеку.

А президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х зазначив, що російський терор не знає ні кордонів, ні національності жертв.

Відважні французькі гуманітарні працівники допомагали людям, і ми завжди будемо вдячні за їхню людяність. Висловлюю співчуття їхнім близьким. Бажаю якнайшвидшого одужання іншим постраждалим від цього жахливого нападу, — написав він.

Як відомо, 1 лютого росіяни завдали удару дронами по Бериславу. В Херсонській обласній військовій адміністрації повідомляли, що постраждалим мешканцям під час атаки допомагала група волонтерів з шести осіб — п’ять французів та один українець.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне підтвердив, що двоє французів загинули внаслідок атаки загарбників.

Нагадаємо, 31 січня у Бериславі Херсонської області російський безпілотник атакував мотоцикл, в якому їхали 65-річний чоловік та 62-річна жінка. Подружжя з пораненнями довелося госпіталізувати.