Окупанти скинули з дрона вибухівку на подружню пару. Фото:

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Ракурс

Армія російської федерації продовжує вчиняти воєнні злочини в прифронтових районах.

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У Бериславі Херсонської області ворожий безпілотник атакував мотоцикл, в якому їхали люди. Окупанти скинули вибухівку на транспортний засіб. Поранень зазнало подружжя — 65-річний чоловік та 62-річна жінка. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 31 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що цивільних госпіталізували з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Лікарі оцінюють їх стан як задовільний.

Як відомо, місто Берислав Херсонської області постійно перебуває під обстрілами російських військ, які окупували регіон після масштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, 14 січня російські окупанти скерували дрон-камікадзе на службовий автомобіль поліції в населеному пункті Львове Херсонської області. Тоді незначних травм зазнав 50-річний поліцейський, а транспортний засіб був пошкоджений.