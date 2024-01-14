Наслідки обстрілів на Херсонщині. Фото: поліція

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Російські окупанти продовжують завдавати ударів по мирних населених пунктах Херсонської області.

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Зокрема, 14 січня загарбники скерували дрон-камікадзе на службовий автомобіль поліції в населеному пункті Львове. Внаслідок атаки незначні травми дістав 50-річний поліцейський, а транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень. Про це прес-служба поліції Херсонської області повідомила у Facebook.

Також правоохоронці заявили про важке поранення 54-річного жителя Милового, який теж постраждав внаслідок удару ворожого безпілотника.

Окупаційна армія рф сьогодні вранці вдарила з артилерії по Дніпровському, внаслідок чого був пошкоджений приватний будинок. Вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму та осколкове поранення ноги дістала 63-річна власниця оселі.

Російські літаки також скинули дев’ять керованих авіабомб на Зміївку, Червоний Маяк та Берислав. А в Шляховому наслідок вибуху КАБу постраждав 27-річний поліцейський.

Нагадаємо, у ніч на 13 січня російські загарбники вдарили чотирма ракетами по Великописарівській громаді на Сумщині. Унаслідок обстрілу пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема 10 приватних будинків та ЛЕП.