Естонія не видаватиме Україні чоловіків призовного віку. Фото:

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Естонія не видаватиме Києву українських чоловіків мобілізаційного віку.

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Питання повернення військовозобов’язаних українців на Батьківщину обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту українського глави держави до Таллінна на цьому тижні. Про це прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила в інтерв’ю The Kyiv Independent.

За її словами, український лідер говорив про те, що є українці, які безпосередньо воюють з окупантами, а є ті, які платять податки в Україні. Згадав глава держави й українців, які перебувають за кордоном, зокрема, в Естонії.

Каллас наголосила, що якщо ці громадяни України дотримуються правил, то вони мають повне право перебувати в Естонії. Додала, що естонська влада не видаватиме цих осіб. Також вона закликала Київ повинна стимулювати повернення військовозобов’язаних на добровільних засадах.

Тому ми точно не будемо робити нічого з нашого боку, щоб видати цих людей. Це справа України — звернутися до людей, які тут перебувають, і попросити їх повернутися, щоб допомогти своїй батьківщині, — зазначила вона.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров коментував можливий призов українських чоловіків, які мешкають за кордоном. За його словами, у Міноборони мають інформацію про кількість українських чоловіків призовного віку, що нині перебувають в іноземних державах і вже «консолідували всі бази даних».

Джерело: The Kyiv Independent