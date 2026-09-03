Міністр оборони Естонії Ханно Певкур подав у відставку через скандал з військовою допомогою Україні. Фото:

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Міністр оборони Естонії Ханно Певкур подав у відставку.

Посадовець оголосив про своє рішення в ефірі телебачення ввечері 2 вересня. Відбулося це на тлі скандалу навколо закупівлі артилерійських снарядів калібру 155 мм для України за кошти Європейського Союзу. Певкур очолював естонське оборонне відомство з 2022 року та був найдовше чинним міністром країни з моменту відновлення незалежності у 1991 році. Про це пише видання Bloomberg.

Зазначається, що прокуратура Естонії відкрила кримінальне розслідування через значні затримки з поставками та претензії до якості частини боєприпасів.

У 2024 році агентство оборонних закупівель Естонії внесло великі авансові платежі компанії-постачальнику. На той час вищезгадані боєприпаси були дефіцитними. Фінансували військову допомогу країни ЄС, була спеціальна програма на мільярди доларів. Естонські оборонні структури вже подали до суду на постачальника.

Ситуацію зі снарядами для України сам міністр назвав «звичайним контрактним спором». Заявив, що рішення про термінову закупівлю потрібно оцінювати з урахуванням міжнародного тиску та глобального дефіциту озброєнь, коли Україна потребувала боєприпасів для протистояння агресії РФ.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall вперше поставив Україні ці снаряди калібру 155 мм, які були виготовлені на новому заводі Niedersachsen у місті Унтерлюс. Поставку вже виконали більш ніж наполовину, а решту снарядів повинні передати до кінця цього року.

Джерело: Bloomberg