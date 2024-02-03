США нанесли авиаудары по объектам КСИР в Ираке и Сирии. Фото:

https://racurs.ua/n191996-ssha-nanesli-aviaudary-po-obektam-ksir-v-irake-i-sirii.html

Ракурс

Армія Сполучених Штатів Америки завдала ударів по території Іраку та Сирії по цілях, що пов’язані з іранським Корпусом Вартових Ісламської Революції (КВІР) та бойовиках, яких підтримує Тегеран.

.

Ця атака, яка була здійснена пізно ввечері 2 лютого, була відповіддю на нещодавню атаку американської бази в Йорданії. Тоді загинули троє військовослужбовців та ще майже 40 були поранені. Про це Центральне командування Повітряних військ США повідомило у соціальній мережі X.

Зазначається, що були атаковані понад 85 цілей. Було залучено багато літаків, серед яких були бомбардувальники, які прилетіли з американських баз. Під час авіаударів було застосовано понад 125 високоточних боєприпасів.

Зокрема, удари були завдані по командно-контрольних оперативних центрах, розвідувальних центрах, сховищах ракет і дронів та об'єктах логістики та ланцюга постачання боєприпасів груп ополчення та КВІР, які «сприяли нападам на сили США та коаліції».

Військову операцію прокоментував Президент США Джо Байден, який заявив, що за його вказівкою американські військові завдали ударів по об'єктах в Іраку та Сирії, які КВІР і пов’язані з ним бойовики «використовують для нападу на американські війська». При цьому американський лідер відзначив, що США не прагнуть до конфлікту на Близькому Сході.

Наша відповідь почалася сьогодні. Це триватиме у часи та місцях, які ми виберемо, — заявив американський лідер.

Нагадаємо, 28 січня троє солдатів армії США, а десятки дістали поранення внаслідок атаки безпілотника на невелику американську базу у Йорданії поблизу кордону із Сирією. Це стало першим випадком, коли військові США загинули від вогню на Близькому Сході після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом у Секторі Газа.

Згодом ЗМІ повідомили, що США схвалили плани ураженню по зв’язаних з Іраном об'єктах в Сирії та Іраку.