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Ракурс
Пожар на НПЗ в Волгограде Фото: росСМИ

Момент атаки на НПЗ в Волгограде попал на видео

3 фев 2024, 10:20
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Момент удару безпілотника по нафтопереробному заводу в російському Волгограді потрапив на відео.


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У мережі з’явилися кадри того, як дрон атакує підприємство корпорації «Лукойл». На відео можна побачити приліт на територію НПЗ. Про це український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram.

Місцеві ЗМІ із посиланням на очевидців пишуть, що ніхто з оперативних працівників не бачив моменту вибуху, але «дим валить стовпом і ушкодження серйозні». На місце події викликали військових, медиків та пожежних.

Як відомо, ТОВ «Лукойл-Волгограднафтопереробка» є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі росії. Потужність цього підприємства складає 14,8 млн т. З 1993 року завод належить дочірній організації ПАТ «Лукойл».

Пожежа на НПЗ у Волгограді. Фото: росЗМІ

Пожежа на НПЗ у Волгограді. Фото: росЗМІ

Пожежа на НПЗ у Волгограді. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, у росії через атаку дрона загорівся нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Пожежа виникла в Червоноармійському районі Волгограду, а вогонь поширився на площу 300 кв. м.

Источник: Ракурс


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