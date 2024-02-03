Момент атаки на НПЗ в Волгограде попал на видео

Пожар на НПЗ в Волгограде Фото: росСМИ

https://racurs.ua/n192000-moment-ataki-na-npz-v-volgograde-popal-na-video.html

Ракурс

Момент удару безпілотника по нафтопереробному заводу в російському Волгограді потрапив на відео.

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У мережі з’явилися кадри того, як дрон атакує підприємство корпорації «Лукойл». На відео можна побачити приліт на територію НПЗ. Про це український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram.

Місцеві ЗМІ із посиланням на очевидців пишуть, що ніхто з оперативних працівників не бачив моменту вибуху, але «дим валить стовпом і ушкодження серйозні». На місце події викликали військових, медиків та пожежних.

Як відомо, ТОВ «Лукойл-Волгограднафтопереробка» є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі росії. Потужність цього підприємства складає 14,8 млн т. З 1993 року завод належить дочірній організації ПАТ «Лукойл».

Нагадаємо, у росії через атаку дрона загорівся нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Пожежа виникла в Червоноармійському районі Волгограду, а вогонь поширився на площу 300 кв. м.