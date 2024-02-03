В Берлине на акцию против правого экстремизма вышли 150 тыс. человек

https://racurs.ua/n192015-v-berline-na-akciu-protiv-pravogo-ekstremizma-vyshli-150-tys-chelovek-foto.html

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У Берліні З лютого понад 100 тис. людей зібралися біля Бундестагу. Лунають гасла за демократію, заборону AfD, за рівні права для всіх.

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Bild пише про 150 тис. учасників протесту.

Станція метро Bundestag закрита. Поїзди на ній не зупиняються. Щоб потрапити на площу перед Бундестагом, потрібно пройти два кордони, які охороняє поліція, пише Amal Berlin.

Юрби людей з прапорами, плакатами та транспарантами не тільки на площі, але й на прилеглих вулицях. На різних сценах виступають спікери та музичні групи.

Жителі Берліна прийшли цілими родинами: з літніми батьками, дітьми та немовлятами.

Спочатку організатори планували стотисячний мітинг. Але справжня кількість учасників «набагато перевершила очікування організаторів», повідомили правоохоронці. Тисячі людей зібралися біля Бундестагу, попри дощ.

Вже треті вихідні поспіль мешканці Німеччини виходять на мітинги проти правих радикалів. Приводом стали дані ЗМІ про те, що у листопаді поблизу Потсдама відбулася таємна зустріч правих політиків від АдГ, ХДС та «Спілки цінностей».

Вони обговорювали можливість надіслати з Німеччини мільйони людей з міграційним минулим.