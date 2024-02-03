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Почти все 200 – бойцы 63 ОМБ ночью ударили россиян октокоптерами и FPV-дронами

Почти все 200 — Бойцы 63 ОМБ ночью ударили россиян октокоптерами и FPV-дронами (ВИДЕО)

3 фев 2024, 19:09
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Воїни 63-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ вночі ударними октокоптерами та FPV-дронами атакували російських окупантів.


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Наші бійці перехопили діалоги окупантів, де вони розповідали про втрати серед своїх. Як виявилося, аеророзвідка 63-ої бригади буквально розносить вночі російську піхоту та техніку.

Радіоперехоплення ілюструють емоції окупантів:

Майже всі 200. Що мені робити? Я один тут бл#дь стою.

Откатываемся, откатываемся! Нужна помощь! Что мне делать, я один тут стою!

Источник: Ракурс


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