Ракурсhttps://racurs.ua/
Почти все 200 – бойцы 63 ОМБ ночью ударили россиян октокоптерами и FPV-дронами
Почти все 200 — Бойцы 63 ОМБ ночью ударили россиян октокоптерами и FPV-дронами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192021-pochti-vse-200-boycy-63-omb-nochu-udarili-rossiyan-oktokopterami-i-fpv-dronami-video.htmlРакурс
Воїни 63-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ вночі ударними октокоптерами та FPV-дронами атакували російських окупантів.
.
Наші бійці перехопили діалоги окупантів, де вони розповідали про втрати серед своїх. Як виявилося, аеророзвідка 63-ої бригади буквально розносить вночі російську піхоту та техніку.
Радіоперехоплення ілюструють емоції окупантів:
Майже всі 200. Що мені робити? Я один тут бл#дь стою.
Откатываемся, откатываемся! Нужна помощь! Что мне делать, я один тут стою!
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...