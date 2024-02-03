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Рашисты готовят массовое заселение захваченных территорий Украины под кодовым названием «Запорожская целина»

Рашисты готовят массовое заселение захваченных территорий Украины под кодовым названием «Запорожская целина»

3 фев 2024, 19:27
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Російські нацисти готують масове заселення захоплених територій України під кодовою радянською назвою «Запорізька цілина».


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За задумом рашистів окуповані території Запоріжжя мають стати другим пілотним проєктом рф зі зміни етнічного складу населення після Далекого Сходу.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров 3 лютого в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що окупанти погрожують українцям, які не хочуть отримувати російські паспорти, депортацією. Натомість вже формують заявки, щоб завезти на окуповані території мешканців з росії, білорусі та Казахстану.

Ворог хоче дістати одразу дві «кістки в горлі», з якими не здатен впоратися майже два роки окупації:

  • Спротив українців — виселити «неугодних» і звільнити місце для «своїх».
  • Кадровий голод — заселити у віджате житло лікарів, освітян, інженерів, силовиків тощо з глибинок рф.

Мелітопольці вже бачать збільшення населення, а окупанти вже перетворили місто на смітник. На черзі — перетворення всієї ТОТ Запоріжжя на вороже кодло, — зазначив Федоров.

Раніше російські окупанти оголосили про «евакуацію» населення з тимчасово окупованої Нової Каховки, що на лівобережжі Херсонщини. З великою ймовірністю депортованих людей відправлять у депресивні регіони росії.

Источник: Ракурс


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