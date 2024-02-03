Рашисти готують масове заселення захоплених територій України під кодовою назвою «Запорізька цілина»

https://racurs.ua/ua/n192022-rashysty-gotuut-masove-zaselennya-zahoplenyh-terytoriy-ukrayiny-pid-kodovou-nazvou-zaporizka.html

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Російські нацисти готують масове заселення захоплених територій України під кодовою радянською назвою «Запорізька цілина».

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За задумом рашистів окуповані території Запоріжжя мають стати другим пілотним проєктом рф зі зміни етнічного складу населення після Далекого Сходу.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров 3 лютого в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що окупанти погрожують українцям, які не хочуть отримувати російські паспорти, депортацією. Натомість вже формують заявки, щоб завезти на окуповані території мешканців з росії, білорусі та Казахстану.

Ворог хоче дістати одразу дві «кістки в горлі», з якими не здатен впоратися майже два роки окупації:

Спротив українців — виселити «неугодних» і звільнити місце для «своїх».

Кадровий голод — заселити у віджате житло лікарів, освітян, інженерів, силовиків тощо з глибинок рф.

Мелітопольці вже бачать збільшення населення, а окупанти вже перетворили місто на смітник. На черзі — перетворення всієї ТОТ Запоріжжя на вороже кодло, — зазначив Федоров.

Раніше російські окупанти оголосили про «евакуацію» населення з тимчасово окупованої Нової Каховки, що на лівобережжі Херсонщини. З великою ймовірністю депортованих людей відправлять у депресивні регіони росії.