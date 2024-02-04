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В Кривом Роге дали свет после одной из самых больших атак на энергетику за год
В Кривом Роге дали свет после одной из самых больших атак на энергетику за годhttps://racurs.ua/n192036-v-krivom-roge-dali-svet-posle-odnoy-iz-samyh-bolshih-atak-na-energetiku-za-god.htmlРакурс
У Кривому Розі та громадах району опівночі 4 лютого відновили світло.
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Атака по місту у ніч з 2 на 3 лютого була третьою упродовж тижня та однією з найбільш масованих на енергетичну інфраструктуру за рік.
Укренерго пише, що фактично це були перші аварійні відключення після повітряних атак з початку опалювального сезону.
Через обстріли та падіння уламків БпЛА постраждало обладнання підстанції НЕК «Укренерго» та дві високовольтні повітряні лінії.
Електрику упродовж 3 лютого відновили, але через перевантаження мереж місто та регіон знову частково знеструмили. Без світла були деякі райони Кривого Рогу і ще п’ять громад — Широківська, Гречаноподівська, Карпівська, Новолатівська і Зеленодольська.
Також у Кривому Розі знеструмилися шахти, на поверхню підняли понад сотню шахтарів.
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