На Сумщине вовремя отбили прорыв российской ДРГ - бой длился полтора часа

https://racurs.ua/n192039-na-sumschine-vovremya-otbili-proryv-rossiyskoy-drg-boy-dlilsya-poltora-chasa.html

Ракурс

На Сумщині українські бійці вчасно відбили прорив російської ДРГ — бій тривав півтори години.

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Прорив стався на підступах до Глухівської громади на Сумщині 3 лютого.

Бійці тероборони зупинили російську ДРГ, повідомив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв. За його словами, російська ДРГ «відкинута далеко за межі українського кордону».

Наєв написав, що о 18.20 на підступах до Глухівської громади бійцями одного з опорних пунктів було помічено рух озброєної групи у складі десяти осіб. Відразу українські бійці розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону. Вже за кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил.

Зазнавши втрат, ворог змінив тактику, розділившись на дві групи. Одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених. Друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу. Але на цей час до місця бою прибула контрдиверсійна група.

Звитяжний бій тривав протягом півтори години. Завдяки вмілим діям оборонців Північного напрямку ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону.