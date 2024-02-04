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Рашисты планируют учить детей собирать военные дроны, фото: РИА «Новости»

Рашисты будут учить школьников на ВОТ собирать военные дроны — ЦНС

4 фев 2024, 15:27
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Російські загарбники готуються ввести на тимчасово окупованих територіях України модуль технологій БПЛА на уроках праці.


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Про це сьогодні, 4 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що цей модуль буде присвячений:

  • вивченню технологій, особливостей конструкції та збирання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у військових цілях;
  • також серед школярів вестимуть агітацію щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях та роботи на військових заводах.

Кремль розглядає управління БпЛА — як одну з ключових навичок при підготовці до військової служби. Росіяни мають намір залучити якомога більшу кількість молоді до своїх мілітарних структур та роботи на об'єктах воєнно-промислового комплексу, — зазначають у ЦНС.

Такими діями ворог вкотре порушує міжнародне право й використовує цивільне населення у військових цілях, наголошують у ЦНС й закликають повідомляти про вчителів-зрадників до відповідного чат-боту.

Источник: Ракурс


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