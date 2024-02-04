Рашисты планируют учить детей собирать военные дроны, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n192049-rashisty-budut-uchit-shkolnikov-na-vot-sobirat-voennye-drony-cns.html

Ракурс

Російські загарбники готуються ввести на тимчасово окупованих територіях України модуль технологій БПЛА на уроках праці.

.

Про це сьогодні, 4 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що цей модуль буде присвячений:

вивченню технологій, особливостей конструкції та збирання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у військових цілях;

також серед школярів вестимуть агітацію щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях та роботи на військових заводах.

Кремль розглядає управління БпЛА — як одну з ключових навичок при підготовці до військової служби. Росіяни мають намір залучити якомога більшу кількість молоді до своїх мілітарних структур та роботи на об'єктах воєнно-промислового комплексу, — зазначають у ЦНС.

Такими діями ворог вкотре порушує міжнародне право й використовує цивільне населення у військових цілях, наголошують у ЦНС й закликають повідомляти про вчителів-зрадників до відповідного чат-боту.