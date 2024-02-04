Рашисти планують навчати дітей збирати військові дрони, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n192049-rashysty-navchatymut-shkolyariv-na-tot-zbyraty-viyskovi-drony-cns.html

Ракурс

Російські загарбники готуються ввести на тимчасово окупованих територіях України модуль технологій БПЛА на уроках праці.

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Про це сьогодні, 4 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що цей модуль буде присвячений:

вивченню технологій, особливостей конструкції та збирання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у військових цілях;

також серед школярів вестимуть агітацію щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях та роботи на військових заводах.

Кремль розглядає управління БпЛА — як одну з ключових навичок при підготовці до військової служби. Росіяни мають намір залучити якомога більшу кількість молоді до своїх мілітарних структур та роботи на об'єктах воєнно-промислового комплексу, — зазначають у ЦНС.

Такими діями ворог вкотре порушує міжнародне право й використовує цивільне населення у військових цілях, наголошують у ЦНС й закликають повідомляти про вчителів-зрадників до відповідного чат-боту.