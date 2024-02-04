Уничтожение российского захватчика, скриншот видео

https://racurs.ua/n192054-snayper-likvidiroval-reshista-kotoryy-s-pomoschu-poncho-skryvalsya-ot-teplovizora-video.html

Ракурс

Український снайпер ліквідував російського загарбника, який намагався замаскуватися, одягнувши так зване «пончо».

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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Російські військовослужбовці дедалі частіше використовують звані «пончо», які не дозволяють виявити особу тепловізійними засобами спостереження, — наголосив журналіст. — Один із таких епізодів демонструє український снайпер, уточнюючи: «Тільки завдяки контрасту на тлі неба та «неприкритих» пончо нижніх частин ніг вдалося ідентифікувати людину.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.