Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российского захватчика, скриншот видео
Снайпер ликвидировал рашиста, который с помощью «пончо» скрывался от тепловизора (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192054-snayper-likvidiroval-reshista-kotoryy-s-pomoschu-poncho-skryvalsya-ot-teplovizora-video.htmlРакурс
Український снайпер ліквідував російського загарбника, який намагався замаскуватися, одягнувши так зване «пончо».
.
Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
Російські військовослужбовці дедалі частіше використовують звані «пончо», які не дозволяють виявити особу тепловізійними засобами спостереження, — наголосив журналіст. — Один із таких епізодів демонструє український снайпер, уточнюючи: «Тільки завдяки контрасту на тлі неба та «неприкритих» пончо нижніх частин ніг вдалося ідентифікувати людину.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...