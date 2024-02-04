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Ракурс
Уничтожение российского захватчика, скриншот видео

Снайпер ликвидировал рашиста, который с помощью «пончо» скрывался от тепловизора (ВИДЕО)

4 фев 2024, 18:00
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Український снайпер ліквідував російського загарбника, який намагався замаскуватися, одягнувши так зване «пончо».


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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Російські військовослужбовці дедалі частіше використовують звані «пончо», які не дозволяють виявити особу тепловізійними засобами спостереження, — наголосив журналіст. — Один із таких епізодів демонструє український снайпер, уточнюючи: «Тільки завдяки контрасту на тлі неба та «неприкритих» пончо нижніх частин ніг вдалося ідентифікувати людину.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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