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Український снайпер ліквідував російського загарбника, який намагався замаскуватися, одягнувши так зване «пончо».
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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
Російські військовослужбовці дедалі частіше використовують звані «пончо», які не дозволяють виявити особу тепловізійними засобами спостереження, — наголосив журналіст. — Один із таких епізодів демонструє український снайпер, уточнюючи: «Тільки завдяки контрасту на тлі неба та «неприкритих» пончо нижніх частин ніг вдалося ідентифікувати людину.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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