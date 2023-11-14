Ми стріляли в них без розбору - український снайпер розповів про свою роботу

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Ракурс

Схований серед руїн, невидимий для супротивника український снайпер Андрій (ім'я героя змінено) годинами нерухомо залишається на своїй позиції.

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Найкраще націлюватися на середину тіла. Тоді шанс промахнутися за метою невеликий. Але якщо відстань дозволяє, то краще вбити ворога влучним пострілом у голову, — спокійно розповідає він журналісту Bild.

Особа снайпера відома BILD, проте його ім’я, як вік і підрозділ, у якому він служить, тримаються в секреті. Андрій особливо важлива мета для російських військових. З початку війни снайпер бере участь у кровопролитних боях і найнебезпечніших місіях.

Зайнявши позицію, ми спочатку спостерігаємо за переміщеннями супротивника, вітром та погодою. Тільки після цього ми вирішуємо, коли найкраще стріляти. Тому що в тебе може не бути другого шансу зробити постріл, — пояснює він.

Якось під час боїв за Бахмут Андрій вийшов на позицію вночі разом з іншим українським снайпером.

Ми боролися проти найманців «Вагнера», найнебезпечніших ворогів, бо вони дуже агресивні. З відстані приблизно 300 метрів ми бачили росіян, які щойно увійшли в траншеї, які ще недавно належали нам. Ми стріляли в них без розбору. Траншеї були не дуже глибокими і намагалися зрозуміти, звідки йде вогонь, але туман приховував нашу позицію. Ми відступили тільки коли витратили всі боєприпаси, — згадує Андрій.

Тієї ночі, за його словами, загинули 19 найманців ПВК «Вагнера». BILD ознайомився з відеозаписом, який підтверджує ці втрати.