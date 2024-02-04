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Последствия российских обстрелов Никополя, фото: Днепропетровская ОВА
Рашисты в течение дня дважды обстреляли Никополь (ФОТО)https://racurs.ua/n192056-rashisty-v-techenie-dnya-dvajdy-obstrelyali-nikopol-foto.htmlРакурс
Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 4 лютого, двічі били по місту Нікополю Дніпропетровської області.
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Ворог застосовував важку артилерію. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.
На щастя, вціліли люди, — наголошують в ОВА.
Російські обстріли призвели до таких наслідків:
- зруйновано господарську споруду;
- ще шість господарських споруд пошкоджено;
- постраждала адмінбудівля;
- понівечені 13 приватних осель, авто та лінія електропередач.
Гучно було і у Новомосковському районі. Втім, все минулося, — зазначають в ОВА.
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