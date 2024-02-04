Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 4 лютого, двічі били по місту Нікополю Дніпропетровської області.

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Ворог застосовував важку артилерію. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

На щастя, вціліли люди, — наголошують в ОВА.