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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: Дніпропетровська ОВА

Рашисти протягом дня двічі обстріляли Нікополь (ФОТО)

4 лют 2024, 19:01
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Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 4 лютого, двічі били по місту Нікополю Дніпропетровської області.


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Ворог застосовував важку артилерію. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

На щастя, вціліли люди, — наголошують в ОВА.

Російські обстріли призвели до таких наслідків:

  • зруйновано господарську споруду;
  • ще шість господарських споруд пошкоджено;
  • постраждала адмінбудівля;
  • понівечені 13 приватних осель, авто та лінія електропередач.

Гучно було і у Новомосковському районі. Втім, все минулося, — зазначають в ОВА.

Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: Дніпропетровська ОВА

Джерело: Ракурс


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