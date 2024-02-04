Названы победители нацотбора на Евровидение

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Завершился финал национального отбора на Евровидение, скриншот видео
Названы победители нацотбора на Евровидениеhttps://racurs.ua/n192059-nazvany-pobediteli-nacotbora-na-evrovidenie.htmlРакурс
Фінал національного відбору на Євробачення-2024 в Україні завершився.
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В результаті право представляти країну на цьому міжнародному пісенному конкурсі здобули Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria».
Переможця нацвідбору визначили за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%):
- у журі фіналу входили артист Андрій Данилко, співачка Джамала та лідер гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець;
- за конкурсантів у застосунку «Дія» проголосували понад 1,16 млн осіб.
Переможця нацвідбору визначила сума балів від 1 до 11. Загалом на сцені виступили 11 учасників. Результати розподілилися так:
- Аlyona Аlyona та Jerry Heil здобули 21 бал — 10 балів від суддів та 11 балів — від глядачів;
- Ziferblat — 19 балів (11 — від суддів та 8 — від глядачів);
- MÉLOVIN — 18 балів (9 балів від суддів, 9 — від глядачів);
- YAKTAK — 16 балів;
- YAGODY — 14 балів;
- INGRET — 10 балів;
- SKYLERR — 9 балів;
- ANKA — 9 балів;
- Drevo — 7 балів;
- NAHABA — 6 балів;
- NAZVA — 3 бали.
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