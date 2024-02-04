Названы победители нацотбора на Евровидение

Завершился финал национального отбора на Евровидение, скриншот видео

https://racurs.ua/n192059-nazvany-pobediteli-nacotbora-na-evrovidenie.html

Ракурс

Фінал національного відбору на Євробачення-2024 в Україні завершився.

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В результаті право представляти країну на цьому міжнародному пісенному конкурсі здобули Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria».

Переможця нацвідбору визначили за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%):

у журі фіналу входили артист Андрій Данилко, співачка Джамала та лідер гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець;

за конкурсантів у застосунку «Дія» проголосували понад 1,16 млн осіб.

Переможця нацвідбору визначила сума балів від 1 до 11. Загалом на сцені виступили 11 учасників. Результати розподілилися так: