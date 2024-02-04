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Ракурс
Завершився фінал національного відбору на Євробачення, скріншот відео

Названо переможців нацвідбору на Євробачення

4 лют 2024, 20:25
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Фінал національного відбору на Євробачення-2024 в Україні завершився.


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В результаті право представляти країну на цьому міжнародному пісенному конкурсі здобули Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria».

Переможця нацвідбору визначили за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%):

  • у журі фіналу входили артист Андрій Данилко, співачка Джамала та лідер гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець;
  • за конкурсантів у застосунку «Дія» проголосували понад 1,16 млн осіб.

Переможця нацвідбору визначила сума балів від 1 до 11. Загалом на сцені виступили 11 учасників. Результати розподілилися так:

  1. Аlyona Аlyona та Jerry Heil здобули 21 бал — 10 балів від суддів та 11 балів — від глядачів;
  2. Ziferblat — 19 балів (11 — від суддів та 8 — від глядачів);
  3. MÉLOVIN — 18 балів (9 балів від суддів, 9 — від глядачів);
  4. YAKTAK — 16 балів;
  5. YAGODY — 14 балів;
  6. INGRET — 10 балів;
  7. SKYLERR — 9 балів;
  8. ANKA — 9 балів;
  9. Drevo — 7 балів;
  10. NAHABA — 6 балів;
  11. NAZVA — 3 бали.

Джерело: Ракурс


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