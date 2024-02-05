Зеленский подтвердил намерение уволить Залужного — Перегрузка необходима

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Ракурс

Володимир Зеленський заявив, що розмірковує про заміну головкому ЗСУ Валерія Залужного.

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Про це президент України повідомив в інтерв’ю італійському телеканалу RAI.

Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну низки державних керівників, а не тільки в одному секторі, як військо. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінимо тільки одну людину. Перезавантаження та новий початок необхідні. І це стосується не однієї людини, а групи керівних осіб і не лише у військовому секторі. Я розмірковую над цією заміною, це правда, — сказав він.

Також Зеленський зазначив, що спостерігає «застій» у «ситуації на землі». Президент України обґрунтував це затримками у постачанні озброєнь.

Наприкінці січня одразу кілька людей та ЗМІ увечері повідомили про те, що командувача ЗСУ Валерія Залужного зняли з посади. У Міноборони України ці повідомлення спростували.

Прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров сказав, що президент не звільняв Залужного. Відтоді офіційної інформації про звільнення головкома не було, а Зеленський 2 лютого провів Ставку верховного гоовнокомандувача.