Сенат США представил законопроект о помощи Украине, голосование 7 февраля

https://racurs.ua/n192064-senat-ssha-predstavil-zakonoproekt-o-pomoschi-ukraine-golosovanie-7-fevralya.html

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Сенат США схвалив законопроєкт щодо допомоги Україні. Президент Джо Байден закликав Конгрес його прийняти.

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Сенатори пропонують розподілити кошти таким чином:

60,06 млрд — на підтримку України;

14,1 млрд — на підтримку Ізраїлю;

20,2 млрд — охорону кордону.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер обіцяє, що голосування пройде не пізніше 7 лютого.

Крім того, в тексті закону є 2,4 млрд на фінансування гуманітарної допомоги на операції в Червоному морі та 4,8 млрд на підтримку партнерів США, які зіткнулися з агресією з боку Китаю (Тайвань).

Українська частина передбачає такі асигнування:

13.7 млрд дол. за програмою USAI, за якою Україні закуповують зброю, як в США, так в інших країнах;

13.4 млрд дол. на ремонт, заміну та закупівлю нової зброї для України, а також поповнення своїх складів та запасів партнерів;

5.6 млрд дол. на закупівлю снарядів;

1.6 млрд дол. по програмі FMF (використовується для тренінгів, обладнання, допомоги нашим партнерам);

7.9 млрд дол. — прямі вливання в український бюджет (було 11,8 млрд в першочерговому варіанті).

Попереднє голосування очікується в середині тижня, але вже зараз ясно, що законопроєкт створений із серйозним спротивом у Палаті представників, де більшість належить республіканцям. Спікер Палати представників Майк Джонсон уже сказав, що обіцяє його заблокувати.

Палата представників засідає лише до 8 лютого, тобто після Сенату буде лише один день 9 лютого на голосування. Далі у Палати представників перерва у роботі на два тижні до 27 лютого. Згодом конгресмени будуть розглядати також питання Держбюджету США, адже тимчасовий розпис закінчується 1 березня.