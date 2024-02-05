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Правительство упростило назначение компенсации семьям погибших военнослужащих
Правительство упростило назначение компенсации семьям погибших военнослужащихhttps://racurs.ua/n192068-pravitelstvo-uprostilo-naznachenie-kompensacii-semyam-pogibshih-voennoslujaschih.htmlРакурс
Тепер для заявки на виплату сімʼям загиблих військовослужбовців треба менше документів.
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Для звернення тепер потрібні:
- копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї;
- довідки про реєстрацію місця проживання членів сім’ї;
- копії свідоцтва про шлюб (у разі наявності);
- копії свідоцтва про народження дітей (у разі наявності);
- копію довідки про ідентифікаційний код або копію сторінки паспорта з відміткою про його відсутність.
Такий алгоритм має запрацювати найближчим часом, повідомляють в Мінреінтеграції.
Згідно з постановою Кабміну № 168 від 28 лютого 2022 року, члени сім’ї військового, який загинув під час виконання своїх військових обов’язків, можуть отримати 15 млн грн компенсації.
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