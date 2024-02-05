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Ракурс
Правительство упростило назначение компенсации семьям погибших военнослужащих

Правительство упростило назначение компенсации семьям погибших военнослужащих

5 фев 2024, 10:02
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Тепер для заявки на виплату сімʼям загиблих військовослужбовців треба менше документів.


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Для звернення тепер потрібні:

  • копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї;
  • довідки про реєстрацію місця проживання членів сім’ї;
  • копії свідоцтва про шлюб (у разі наявності);
  • копії свідоцтва про народження дітей (у разі наявності);
  • копію довідки про ідентифікаційний код або копію сторінки паспорта з відміткою про його відсутність.

Такий алгоритм має запрацювати найближчим часом, повідомляють в Мінреінтеграції.

Згідно з постановою Кабміну № 168 від 28 лютого 2022 року, члени сім’ї військового, який загинув під час виконання своїх військових обов’язків, можуть отримати 15 млн грн компенсації.

Источник: Ракурс


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