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Ракурс
Уряд спростив призначення виплати сімʼям загиблих військовослужбовців

Уряд спростив призначення компенсації сімʼям загиблих військовослужбовців

5 лют 2024, 10:02
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Тепер для заявки на виплату сімʼям загиблих військовослужбовців треба менше документів.


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Для звернення тепер потрібні:

  • копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї;
  • довідки про реєстрацію місця проживання членів сім’ї;
  • копії свідоцтва про шлюб (у разі наявності);
  • копії свідоцтва про народження дітей (у разі наявності);
  • копію довідки про ідентифікаційний код або копію сторінки паспорта з відміткою про його відсутність.

Такий алгоритм має запрацювати найближчим часом, повідомляють в Мінреінтеграції.

Згідно з постановою Кабміну № 168 від 28 лютого 2022 року, члени сім’ї військового, який загинув під час виконання своїх військових обов’язків, можуть отримати 15 млн грн компенсації.

Джерело: Ракурс


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