В Лисичанске ликвидировали так называемого министра фейковой ЛНР

https://racurs.ua/n192072-v-lisichanske-likvidirovali-tak-nazyvaemogo-ministra-feykovoy-lnr.html

Ракурс

Під час удару в Лисичанську ліквідували чиновника так званої «ЛНР» Олексій Потелещенко.

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Про те, що міністр надзвичайних ситуацій фейкової республіки повідомляють пропагандисти ТАРС із посиланням на представника відомства. Росіяни кажуть, що Потелещенко «загинув внаслідок ракетного удару ЗСУ».

Український блогер Денис Казанський, який часто розповідає про події на окупованих територіях, повідомив, що так званий міністр ЛНР загинув в кафе «Адріатика». Туди він прийшов на день народження депутата ЛНР Івана Жушми, який теж загинув.

Незрозуміло, навіщо пропагандисти кілька днів брехали про «удар по мирних жителях», продовжують брехати про «удар по пекарні», «день народження простого пекаря» тощо. Адже було зрозуміло, що загибель «міністра ЛНР» не приховати та все одно стане відомо, хто там був.

Небіжчику депутату треба вручити премію Дарвіна, звичайно. Відзначати днюху у прифронтовому місті та зібрати на п’янку натовп гауляйтерів — це просто 10 із 10, — написав Казанський у своєму ТГ-каналі.

Українське місто Лисичанськ було захоплене росією влітку 2022 року і з того часу залишається під її контролем. 3 лютого по пекарні в місті було завдано ракетного удару, в результаті якого, як стверджує призначена росією влада регіону, загинули 28 людей.

3 лютого окупаційна влада заявила про обстріл пекарні, де нібито були цивільні. Стверджують, що загинуло 28 осіб і звинуватили в цьому Україну.

Утім, на фото і відео з місця удару, опублікованих ними ж, видно вивіску саме ресторану. Низка російських ЗМІ, а також український журналіст Казанський писали, що в кафе відзначали день народження «депутата ЛНР» Івана Жушми. Також агенція Reuters проаналізувала матеріали з місця і вони збігаються з локацією на Google Maps, де вказаний ресторан.