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Залужным все не ограничится — УП
Залужным все не ограничится — УПhttps://racurs.ua/n192074-zalujnym-vse-ne-ogranichitsya-up.htmlРакурс
Президент України роздумує не лише про те, щоб замінити головнокомандувача ЗМУ, а й начальника Генштабу.
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Про те, що Валерій Залужний — не єдине кадрова ротація Володимира Зеленського, пише «Українська правда» з посиланням на джерела в команді президента й у військових колах.
Разом із Залужним можуть звільнити й Сергія Шапталу, очільника Генштабу.
Відповідаючи на запитання, які загалом перестановки в Генштабі плануються найближчим часом, співрозмовник УП зазначив:
З Генштабу ще піде [генерал-майор Сергій] Шаптала. Всі інші — не визначено.
«Ракурс» повідомляв, що в розмові з італійськими журналістами президент України повідомляв про необхідність перезавантаження керівництва країною та армією. Він уточнив, що має на увазі ротацію цілої низки державних лідерів, не в одному військовому секторі.
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