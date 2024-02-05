Залужным все не ограничится — УП

https://racurs.ua/n192074-zalujnym-vse-ne-ogranichitsya-up.html

Ракурс

Президент України роздумує не лише про те, щоб замінити головнокомандувача ЗМУ, а й начальника Генштабу.

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Про те, що Валерій Залужний — не єдине кадрова ротація Володимира Зеленського, пише «Українська правда» з посиланням на джерела в команді президента й у військових колах.

Разом із Залужним можуть звільнити й Сергія Шапталу, очільника Генштабу.

Відповідаючи на запитання, які загалом перестановки в Генштабі плануються найближчим часом, співрозмовник УП зазначив:

З Генштабу ще піде [генерал-майор Сергій] Шаптала. Всі інші — не визначено.

«Ракурс» повідомляв, що в розмові з італійськими журналістами президент України повідомляв про необхідність перезавантаження керівництва країною та армією. Він уточнив, що має на увазі ротацію цілої низки державних лідерів, не в одному військовому секторі.