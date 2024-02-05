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Ракурс
Днепровский батальон полиции устроил бунт после предложения присоединиться к бригаде «Лють»

Днепровский батальон полиции устроил бунт после предложения присоединиться к бригаде «Лють» (ВИДЕО)

5 фев 2024, 13:54
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У Дніпрі поліцейські батальйону особливого призначення (БПОП) влаштували бунт після того, як їхнє керівництво запропонувало приєднати їх до бойової бригади «Лють».


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На опублікованому у соцмережах відео можна побачити, як заступник начальника ГУ НП в Дніпропетровській області Володимир Богосін вступив у словесну перепалку з бійцями БПОП.

Один з поліцейських батальйону, який за сумісництвом є ексбійцем дніпровського «Беркуту», без краплі хоч якоїсь логіки почав називати міліцію на Євромайдані героями, виправдовувати розстріл Небесної сотні, а також сказав, що «взагалі нікого там не вбивали».

Сам Богосін, як можна побачити, теж не дуже розуміє, чому поліцейські почали згадувати події часів Революції гідності.

Источник: Ракурс


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