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Днепровский батальон полиции устроил бунт после предложения присоединиться к бригаде «Лють»
Днепровский батальон полиции устроил бунт после предложения присоединиться к бригаде «Лють» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192076-dneprovskiy-batalon-policii-ustroil-bunt-posle-predlojeniya-prisoedinitsya-k-brigade-lut-video.htmlРакурс
У Дніпрі поліцейські батальйону особливого призначення (БПОП) влаштували бунт після того, як їхнє керівництво запропонувало приєднати їх до бойової бригади «Лють».
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На опублікованому у соцмережах відео можна побачити, як заступник начальника ГУ НП в Дніпропетровській області Володимир Богосін вступив у словесну перепалку з бійцями БПОП.
Один з поліцейських батальйону, який за сумісництвом є ексбійцем дніпровського «Беркуту», без краплі хоч якоїсь логіки почав називати міліцію на Євромайдані героями, виправдовувати розстріл Небесної сотні, а також сказав, що «взагалі нікого там не вбивали».
Мусара. Такі мусара. pic.twitter.com/Rxchzyc65F— Остракізм & цицьки (@litator_) February 4, 2024
Сам Богосін, як можна побачити, теж не дуже розуміє, чому поліцейські почали згадувати події часів Революції гідності.
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