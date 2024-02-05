СБУ нашла в Верховном суде сторонника рф, ожидавшего новое наступление рашистов

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СБУ нашла в Верховном суде сторонника России, ожидавшего новое наступление рашистов
СБУ нашла в Верховном суде сторонника рф, ожидавшего новое наступление рашистовhttps://racurs.ua/n192077-sbu-nashla-v-verhovnom-sude-storonnika-rf-ojidavshego-novoe-nastuplenie-rashistov.htmlРакурс
Служба безпеки зібрала доказову базу на очільника одного зі структурних підрозділів Верховного Суду України. Посадовець виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію нашої держави.
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У розпорядженні СБУ — записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України та пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.
Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави.
Крім того, посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів.
Фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму.
Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:
- мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;
- майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;
- спеціальний технічний засіб незаконного стеження;
- прокремлівську літературу.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436−2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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