СБУ знайшла у Верховному суді прихильника рф, який чекав новий наступ рашистів

https://racurs.ua/ua/n192077-sbu-znayshla-u-verhovnomu-sudi-pryhylnyka-rf-yakyy-chekav-novyy-nastup-rashystiv.html

Ракурс

Служба безпеки зібрала доказову базу на очільника одного зі структурних підрозділів Верховного Суду України. Посадовець виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію нашої держави.

.

У розпорядженні СБУ — записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України та пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.

Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави.

Крім того, посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів.

Фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:

⁠мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;

⁠майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;

⁠спеціальний технічний засіб незаконного стеження;

⁠прокремлівську літературу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436−2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.